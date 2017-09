Oggi verrà (o è stata, dipende da quando state leggendo) trasmessa l'ultima puntata di Radio Uno Music Club, il programma radiofonico condotto dalla voce (e da tutto il resto) di John Vignola - ci sarà domenica mattina alle nove un'ultima puntata di commiato, per gli ascoltatori più fedeli. Da ascoltatore di Radio Uno in auto, sono sinceramente dispiaciuto, perché la trasmissione di Vignola è stata interessante, varia, a volte sorprendente nella scelta delle canzoni e degli argomenti, e mai noiosa (se si esclude qualche intervistato verboso, quorum ego). Abbiamo chiesto all'autore e conduttore qualche riga di commento alla fine di questa sua avventura sulle onde dell'etere. (fz)



Oggi (domenica, in realtà, ma sono le puntate fuori serie) va in onda l'ultima puntata di R1MC, programma irradiato per la prima volta - in questa forma - alle 23,30 di lunedì 7 aprile 2014. MIlleduecentocinquanta puntate, come orizzonte la curiosità le storie che riguardano le canzoni, più ancora che la musica, cinquecento ospiti, molti dal vivo, un'attenzione per i libri che, in qualche modo, risuonano.

Un progetto rapsodico, senza dubbio, con qualche spin off (che termine del c..., diciamo costola?) più annalistico - la serie Il Rock fa Sessanta - e qualche momento più contemporaneo.

Sono incapace, in un momento come quello della fine di un percorso tanto denso, di trovare un ricordo che abbia la meglio su un altro, e anche di valutare quanto R1MC sia andato "bene" (anche se i dati brutali d'ascolto, negli anni, sono stati così lusinghieri da portarci su fasce sempre più rilevanti, dopo la partenza in notturna, e lì siamo rimasti senza sfigurare).

Posso solo testimoniare un vago senso di orgoglio e di soddisfazione per aver potuto raccontare, e soprattutto comunicare, un po' di storie musicali come mi riesce meglio. Un privilegio che non capita sempre, in questo sporco lavoro.

A R1MC seguiranno altri progetti: per ora tornerò, da lunedì, alle 15, per due ore, con un programma molto più mainstream, che unirà canzoni e cronaca, forse anche sport. Come dicono in Francia, tout passe, tout lasse, tout casse et tout se remplace.

John Vignola