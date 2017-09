Gianna Nannini torna sulle scene con "Fenomenale". Il singolo, disponibile da oggi, venerdì 15 settembre, anticipa il nuovo album di inediti della cantautrice toscana, "Amore gigante", in uscita il prossimo 27 ottobre.

La vera novità riguarda la produzione. Al posto di Will Malone, che ha lavorato con Gianna Nannini come autore e produttore negli ultimi dieci anni (la loro prima collaborazione risale all'album "Grazie" del 2006), in cabina di produzione troviamo Michele Canova. La differenza si sente, rispetto agli ultimi lavori della cantautrice: se canzoni come "Ogni tanto", "Ti voglio tanto bene", "La fine del mondo" e "Vita nuova" erano caratterizzate da atmosfere più orchestrali, "Fenomenale" si avvicina più al mondo dell'elettronica che piace tanto a Canova, tra programmazioni, sintetizzatori e batterie elettroniche.

"Fenomenale" è scritta a quattro mani con Davide Petrella, già frontman della band Le Strisce e co-autore di brani poi incisi da Cesare Cremonini, Francesco Renga e Elisa.

Gianna Nannini canta quasi senza riprendere fiato sul ritmo incalzante e un po' tribale, nella prima strofa: "Stanotte io non vengo resto a casa che non ho voglia di uscire e ballo in mutande ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato all'amarena".

Il ponte che porta dalla strofa al ritornello è classico e melodico: "Io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro quest'amore, che è una linea di confine...". Ci porta con un crescendo al ritornello, in cui la cantautrice ripete a mo' di mantra: "Fenomenale, fe-no-me-na-le, fenomenale, fe-no-me-na-le".

"Amore gigante" è il primo album di inediti di Gianna Nannini in quattro anni: il disco arriva a due anni dalla raccolta "Hitstory", a tre dall'album di cover "Hitalia" e a quattro, appunto, dal precedente album di inediti "Inno".

Questa notizia è stata resa possibile dalla gentile collaborazione di Radio Airplay.