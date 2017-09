Morgan fa sul serio. Le dichiarazioni di qualche giorno fa a proposito di un suo possibile ingresso in politica non erano una provocazione: il già frontman dei Bluvertigo affiancherà Vittorio Sgarbi nella corsa alle regionali in Sicilia del prossimo novembre. Ma il suo pensiero va già oltre la regione: Morgan vuole diventare ministro. Anzi: vuole "inventare" un nuovo ministero.

Dopo essere comparso, in video, alla conferenza che lo scorso lunedì Vittorio Sgarbi ha tenuto a Palermo per presentare il suo progetto politico per le regionali siciliane, ieri pomeriggio il cantautore brianzolo ha partecipato a Milano alla presentazione del libro di Sgarbi, "Rinascimento. Con la cultura (non) si mangia". Ad un certo punto Morgan ha preso la parola e ha detto:

"Faccio un esempio: io utilizzo i software per fare qualsiasi cosa nella mia vita. E nella maggior parte dei software non c'è la lingua italiana, che è un patrimonio immenso: la lingua di Dante non è considerata nel mondo in questo momento, non ci si lavora sopra. Pensate a una legge che obblighi che chi vuole vendere in Italia un software deve mettere un'interfaccia in italiano. Questo creerebbe una cosa significativa in due direzioni: o gli vieti di uscire, creando spazio per uno sviluppatore italiano; oppure crei lavoro per chi si laurea in lettere e magari va anche in America a fare il traduttore. Io voglio inventare un ministero: politiche digitali. Oggi confluisce tutto lì. Sarei il capo del mondo se fossi ministro delle politiche digitali".

Potete rivedere il suo intervento nel video che trovate qui sotto, a partire dal minuto 01:28:20.