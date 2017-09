Uscirà il 10 novembre la ristampa per i 25 anni di “Automatic for the people”, il capolavoro dei R.E.M.

Il disco venne pubblicato il 5 ottobre del ’92, a soli 19 mesi di distanza dal successo multimilionario “Out of time”: la band in quel periodo non andò in studio, si limitò ad una serie di concerti promozionali per radio e TV, per poi rinchiudersi in studio.

Il disco è il più scuro ed intimista della band, e comprende classici come “Everybody hurts”, nonché “Man on the moon”. L'albym vide, tra le altre cose, la collaborazione di John Paul Jones dei Led Zeppelin, che curò gli arrangiamenti degli archi.

Della ristampa Rockol vi diede notizia già in anteprima tempo fa: si tratta della seconda pubblicazione del gruppo con la Concord, a cui i R.E.M. hanno affidato lo sfruttamento del proprio catalogo dopo la fine dell’accordo con la Warner, per cui originariamente uscì il disco.

Ora sono stati divulgati i dettagli, e per i fan c’è da leccarsi i baffi: l’edizione super deluxe, di cui potete vedere una foto sotto comprende 4 dischi.

Nel primo, l’album originale.

Nel secondo, l’unico concerto della band tra 1992 e 1993, svoltosi ad Athens il 19 novembre, come raccolta fondi di Green Peace: il concerto non è inedito, venne pubblicato a pezzi sui lati B dei singoli di “Monster” due anni dopo (e raccolto su una cassettina come “R.E.M. live ’92”. Questa versione comprende anche la cover di “Love is all around” dei Troggs, mai pubblicata prima in questa versione.

Il 3 CD è la vera manna: 20 demo del disco, completamente inediti. Non erano mai circolati neanche tra i fan, e comprendono versioni alternative dei brani del disco (con titoli provvisori) e pezzi mai pubblicati.

Il quarto disco è in formato Blu-Ray, comprende un nuovo mix surround del disco (compresa “Photograph”, duetto con Natalie Merchant, uscita solo su una compilation), nonché i videoclip dell’epoca e il press kit.

Ecco la tracklist completa della ristampa

1. Drive

2. Try Not To Breathe

3. The Sidewinder Sleeps Tonite

4. Everybody Hurts

5. New Orleans Instrumental No. 1

6. Sweetness Follows

7. Monty Got A Raw Deal

8. Ignoreland

9. Star Me Kitten

10. Man On The Moon

11. Nightswimming

12. Find The River

Disc 2: 40 Watt Club, Athens, GA, 19 November 1992

1. Drive

2. Monty Got A Raw Deal

3. Everybody Hurts

4. Man On The Moon

5. Losing My Religion

6. Country Feedback

7. Begin The Begin

8. Fall On Me

9. Me In Honey

10. Finest Worksong

11. Love Is All Around

12. Funtime

13. Radio Free Europe

Disc 3: Automatic Demos

1. Drive (Demo)

2. Wake Her Up (Demo) (The Sidewinder Sleeps Tonite)

3. Mike's Pop Song (Demo)

4. C To D Slide 13 (Demo) (Man On The Moon)

5. Cello Scud (Demo) (Sweetness Follows)

6. 10K Minimal (Demo) (Find The River)

7. Peter's New Song (Demo)

8. Eastern 93111 (Demo)

9. Bill's Acoustic (Demo)

10. Arabic Feedback (Demo) (Fruity Organ)

11. Howler Monkey (Demo) (Ignoreland)

12. Pakiderm (Demo)

13. Afterthought (Demo)

14. Bazouki Song (Demo) (Monty Got A Raw Deal)

15. Photograph (Demo)

16. Michael's Organ (Demo) (Everybody Hurts)

17. Pete's Acoustic Idea (Demo)

18. 6-8 Passion & Voc (Demo) (Try Not To Breathe)

19 . Hey Love (Mike Voc / Demo) (Star Me Kitten)

20. Devil Rides Backwards (Demo) (Big Talk)

Disc 4 - Blu-Ray (Surround Mix & Videos)

1. Drive (Dolby Atmos Mix)

2. Try Not To Breathe (Dolby Atmos Mix)

3. The Sidewinder Sleeps Tonite (Dolby Atmos Mix)

4. Everybody Hurts (Dolby Atmos Mix)

5. New Orleans Instrumental No. 1 (Dolby Atmos Mix)

6. Sweetness Follows (Dolby Atmos Mix)

7. Monty Got A Raw Deal (Dolby Atmos Mix)

8. Ignoreland (Dolby Atmos Mix)

9. Star Me Kitten (Dolby Atmos Mix)

10. Man On The Moon (Dolby Atmos Mix)

11. Nightswimming (Dolby Atmos Mix)

12. Find The River (Dolby Atmos Mix)

13. Photograph (Dolby Atmos Mix)

Videos:

Drive

The Sidewinder Sleeps Tonite

Everybody Hurts

Man On The Moon

Nightswimming (British Version)

Find The River

Nightswimming (R Version)

Automatic For The People Press Kit