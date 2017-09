I Rolling Stones saliranno sul palco del Lucca Summer Festival per l’unico concerto italiano del tour “NoFilter" il prossimo 23 settembre.

Abbiamo raccolto in questo articolo tutte le informazioni utili per il concerto Mick Jagger e soci



Il concerto si svolge alle Mura Storie, in viale Carducci, a Lucca.

L’apertura delle porte è prevista per le 13:00 – Inizio concerto per ore 21:00

Supporter sono gli Struts. Ecco una mappa del luogo e un video dell’allestimento della zona

Le misure di sicurezza.

Sono riassunte in questo video, che spiega cosa si può e cosa non si può portare con se (solo una borsa formato A5



Come Arrivare:

Sono fortemente consigliati i mezzi pubblici, perché le possibilità di parcheggio in città sono limitate. I posti auto sono prenotabili on line sul sito therollingstones.parcheggilucca.it. I parcheggi sono disponibili da venerdì 22 alle 16 fino alle 12 del 24: sono disponibili posti auto (15€), moto (5€) e Camper (30€). Sono previsti posti auto appositi per i disabili,

BUS e TRENI

Il promoter D&G ha organizzato un servizio Bus in collaborazione con Eventiinbus



Sono previsti treni speciali: alcuni convogli speciali partiranno al termine del concerto dalla Stazione di Lucca, con destinazione: Firenze, Pisa, Viareggio ed Aulla. I treni per Firenze saranno 4:

LUCCA FI SMN

00.45 02.19

01.10 02.44

02.00 03.37

02.15 03.49

Due treni collegheranno Lucca ad ognuna delle altre 3 città: Pisa, Viareggio ed Aulla. Questi gli orari degli altri treni

LUCCA PISA

00.50 01.20

01.30 02.05

LUCCA VIAREGGIO

00.40 01.05

01.15 01.40

LUCCA AULLA

00.40 02.40

01.10 03.10



Al termine del concerto gli spettatori dovranno entrare nella Stazione di Lucca da ingressi separati a seconda della loro destinazione.

Gli spettatori diretti verso Firenze dovranno accedere dall’ingresso di Via Nottolini mentre quelli diretti a Pisa, Viareggio ed Aulla entreranno da Piazzale Ricasoli.