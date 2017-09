Prosegue la maratona di live in studio della BBC battezzata "Live Lounge": dopo le esibizioni di Paramore, Rag'N'Bone Man, Ed Sheeran, London Grammar e altri, le sale del servizio radiotelevisivo britannico hanno ospitato i Killers.

Per l'occasione la band di Brandon Flowers, oltre a eseguire a favore di telecamere il primo estratto dal loro nuovo album "Wonderful Wonderful", "The Man", si è prodotta in una rilettura di "The Man", brano scritto da David Bowie con Carlos Alomar e John Lennon pubblicato dal Duca Bianco come singolo nel 1975.

Guarda qui la cover dal vivo di "Fame" di David Bowie dei Killers.

Non è la prima volta che i Killers si cimentano nel repertorio del Thin White Duke: nel 2005 "Moonage Daydream" - presente nella tracklist di "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" del '72 ma pubblicato in prima battuta da Bowie nel '71 come singolo sotto la sigla Arnold Corns - compariva con una certa frequenza nelle scalette del gruppo, mentre "Rock 'n' Roll With Me" - da "Diamond Dogs" del '74 - fece la propria comparsa nelle setlist della formazione di Las Vegas poco dopo.