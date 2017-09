Se indossi la maglietta con la faccia e il nome di qualcuno, il più delle volte significa che lo stimi. Se la indossi mentre ti esibisci in concerto, significa che - a quel qualcuno - vuoi tributare un omaggio. Se quanto riferito dal Reverendo a Consequence of Sound è vero, evidentemente Justin Bieber non la pensa così. La teen star canadese aveva fatto parlare di sé per aver indossato una t-shirt di Marilyn Manson durante alcune date del suo Purpose World Tour: il capo era diventato talmente parte integrante dello show tanto da essere venduto - dietro inevitabile rielaborazione da parte dello staff della popstar - insieme al merchandise ufficiale di Bieber (alla modica cifra di 200 dollari l'una, tra l'altro). Fino a qui, nulla di strano - o, pensando al prezzo, quasi. L'"incidente", se così si può chiamarlo, ha avuto luogo quando i due si sono ritrovati faccia a faccia, a Los Angeles.

"La prima volta che l'ho incontrato aveva ancora addosso la maglietta con la mia faccia", ha raccontato il rocker: "E mi ha detto: 'Ti ho fatto tornare famoso'. Brutta mossa. E' stato un vero pezzo di merda a dirmelo con quell'arroganza. Faceva tanto il compagnone, tipo 'hey fratello', e mi toccava mentre mi parlava. Io ero tipo: 'Vola basso. Mi arrivi al cazzo. Ok? Quindi stai buono'".

"Il giorno dopo gli ho detto che sarei venuto al suo soundcheck allo Staples Center per fare 'Beautiful People' [canzone inserita da Manson nel suo album "Antichrist Superstar" del 1996, ndr], e lui ci ha creduto, perché è così stupido...".

E la maglietta? Gli estremi per una causa per sfruttamento dei diritti di immagine non autorizzati c'erano tutti. Eppure, quello che poteva essere il vero casus belli in grado di dare lavoro a schiere di avvocati si è risolto in men che non si dica. "Non abbiamo dovuto nemmeno litigare. Il loro atteggiamento è stato: 'Sì, lo sapevamo di avere sbagliato. Ecco i tuoi soldi...'".