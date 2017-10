Sarà resa disponibile a partire dal prossimo primo dicembre "On Air", selezione di materiale d'archivio registrato dalla band di Mick Jagger e Keith Richards a partire dagli anni Sessanta negli studi della BBC per trasmissioni come - tra le altre - Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues e il Joe Loss Pop Show: nell'album, già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale del gruppo, figurano sia brani originali - "(I Can’t Get No) Satisfaction", "The Last Time" (il primo singolo degli Stones a firma Jagger / Richards) e "The Spider And The Fly" - che cover frequentate dai Rolling Stones del corso della loro carriera, come, ad esempio, i classici di Chuck Berry "Roll Over Beethoven", "Memphis, Tennessee", "Come On" e "Beautiful Delilah".

Le tracce audio sono state oggetto di un scrupoloso lavoro di restauro, effettuato per mezzo di un processo di audio source separation - separazione delle singole parti strumentali e vocali su un master non multitraccia, dove cioè non è possibile risalire ai singoli canali - presso i leggendari studi di Abbey Road, a Londra, dove il disco è stato poi remixato e rimasterizzato.

"On Air" sarà reso disponibile in diversi formati: CD standard, doppio CD deluxe (digipack con booklet di 16 pagine, in edizione limitata), digitale, vinile (doppio LP da 180 grammi) e vinile deluxe (doppio LP da 180 grammi a edizione limitata).

Ecco, di seguito, la tracklist di "The Rolling Stones - On Air" (con, a fianco di ogni canzone, il nome della trasmissione per la quale è stata registrata e l'anno di registrazione):

1. Come On - Saturday Club, 1963

2. (I Can’t Get No) Satisfaction - Saturday Club, 1965

3. Roll Over Beethoven - Saturday Club, 1963

4. The Spider And The Fly - Yeah Yeah, 1965

5. Cops And Robbers - Blues in Rhythm, 1964

6. It’s All Over Now - The Joe Loss Pop Show, 1964

7. Route 66 - Blues in Rhythm, 1964

8. Memphis, Tennessee - Saturday Club, 1963

9. Down The Road Apiece - Top Gear, 1965

10. The Last Time - Top Gear, 1965

11. Cry To Me - Saturday Club, 1965

12. Mercy, Mercy - Yeah Yeah, 1965

13. Oh! Baby (We Got A Good Thing Goin’) - Saturday Club, 1965

14. Around And Around - Top Gear, 1964

15. Hi Heel Sneakers - Saturday Club, 1964

16. Fannie Mae - Saturday Club, 1965

17. You Better Move On - Blues in Rhythm, 1964

18. Mona - Blues In Rhythm, 1964

Bonus Tracks (solo nelle edizioni Deluxe):

19. I Wanna Be Your Man - Saturday Club, 1964

20. Carol - Saturday Club, 1964

21. I’m Moving On - The Joe Loss Pop Show, 1964

22. If You Need Me - The Joe Loss Pop Show, 1964

23. Walking The Dog - Saturday Club, 1964

24. Confessin’ The Blues - The Joe Loss Pop Show, 1964

25. Everybody Needs Somebody To Love - Top Gear, 1965

26. Little By Little - The Joe Loss Pop Show, 1964

27. Ain’t That Loving You Baby - Rhythm And Blues, 1964

28. Beautiful Delilah - Saturday Club, 1964

29. Crackin’ Up - Top Gear, 1964

30. I Can’t Be Satisfied - Top Gear, 1964

31. I Just Want to Make Love To You - Saturday Club, 1964

32. 2120 South Michigan Avenue - Rhythm and Blues, 1964