Uscirà in ottobre (dal 15 settembre su www.Sananda.org/newmusic per chi avrà fatto il pre-order del CD fisico, in pre-order su iTunes dal 22 settembre, e finalmente il 13 ottobre) il nuovo disco di Sananda Maitreya, più noto come Terence Trent D'Arby: si intitolerà "Prometheus & Pandora" e consterà di tre volumi, "Prometheus", "Pegasus" e "Pandora", per un totale di 53 canzoni e 178 minuti di musica.

Sono state diffuse oggi alcune dichiarazioni dell'artista in merito al suo nuovo lavoro:

Nel fare questo album, ho trasportato la mitologia al 21° secolo e ho creato tre diversi terreni per comunicare dove siamo adesso. Si tratta di abbracciare tutto ciò che sei, l'ombra e la luce, e la relazione duratura e senza tempo tra i due protagonisti: Prometheus e Pandora.

Prometheus era aggressivo, bipolare, ed è stato punito per aver rubato il fuoco agli Dei. Ecco perché nel suo disco ci sono delle chitarre Gibson dure e aggressive.

Pandora è molto positiva, molto femminile, rappresenta la verità, lei non ha paura di noi. Il suono nel suo disco è Fender, più introspettivo e più audace.

Pegasus è l’anello di congiunzione che unisce la spavalderia alfa di Prometheus e l'aggressività beta di Pandora. Rappresenta la prospettiva, quindi l'atmosfera del suo disco è rilassata".

Luisa Corna, presentatrice televisiva e cantante, ha prestato la voce a Pandora.

Ognuno dei tre dischi contiene una diversa versione di “I Don’t Know How To Love (Him)” di Andrew Lloyd-Webber e Tim Rice, la canzone del musical "Jesus Christ Superstar".