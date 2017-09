The Bloody Beetroots aka Sir Bob Cornelius Rifo annuncia l’uscita dell’album “The great electronic swindle” il 20 Ottobre su Last Gang Records. Venerdì sarà sul mercato il primo singolo, “Pirates, Punks & Politics”, con il featuring di Perry Farrell, il frontman dei Jane’s Addiction e, alla batteria, Tommy Lee dei Motley Crue.

Il disco vanta numerose collaborazioni, tra gli altri, i Gallows, Anders Friden degli In Flames, Deap Vally e Jet, Greta Svabo Bech, Eric Nally (Foxy Shazam), Mr. Talkbox e Jay Buchanan dei Rival Sons. Nell’album anche tre brani strumentali: “The day of the locust”, “10,000 prophets” e “Saint Bass City rockers”. La cover dell’album è, acnra cura di Tanino Liberatore.

Parlando di “The great electronic swindle” Rifo dice: “Questa è la prima volta che uso cosi tanti cantanti e brani con testi per un disco dei The Bloody Beetroots. Ho scelto i cantanti che meglio potevano aiutarmi a raccontare la storia di questo progetto musicale lungo quasi quattro anni”.

E aggiunge: “Il titolo è un tributo ai Sex Pistols ed al film ‘The great rock and roll swindle’ diretto da Julian Temple. È stato un segno della fine di un’era. La fine del Punk. Io voglio recuperare questo concetto applicandolo alla musica elettronica perché il mercato sta comprimendo i generi cosi tanto da decretare la fine della musica elettronica stessa. In questo genere musicale la gente non sa nemmeno chi è l’artista, chi il produttore e chi in effetti si merita di essere chiamato artista. C’è tanta musica di qualità che viene coperta da un sacco di spazzatura musicale. C’è davvero troppa roba in giro. La musica Dance è sempre stata riconosciuta come una musica gioiosa, ma c’è molto di più sotto la superfice. Quello che stiamo cercando di fare con questo album, anche usando questa copertina, è di aggiungere ‘sostanza’ al genere. La musica Dance usa il beat per attrarre le persone. Noi usiamo la cassa per attrare le persone, ma per poi esporle a qualcosa di più sostanzioso. Nello stesso modo, la maschera è un catalizzatore che attrae la gente. Ora ci sono tante ‘maschere’ che cercano di fare la stessa cosa. Questo progetto è per la gente, e per ciascuna persone che vuole essere parte di TBB. Io sono solo un ragazzo che viene da una piccola cittadina…io faccio parte della gente, e questo progetto è fatto per la gente”.

Tracklist:

1. My Name Is Thunder - The Bloody Beetroots + Jet

2. Wolfpack Ft. Maskarade

3. Nothing But Love Ft. Jay Buchanan

4. Pirates, Punks & Politics Ft. Perry Farrell

5. Invisible Ft. Greta Svabo Bech

6. All Black Everything Ft. Gallows

7. Irreversible Ft. Anders Friden

8. Enter The Void Ft. Eric Nally

9. Future Memories Ft. Crywolf

10. The Great Run Ft. Greta Svabo Bech

11. Kill or Be Killed Ft. Leafar Seyer

12. Saint Bass City Rockers

13. Hollywood Surf Club Ft. Mr. Talkbox

14. The Day Of The Locust

15. 10,000 Prophets

16. Drive Ft. Deap Vally

17. Crash Ft. Jason Aalon Butler