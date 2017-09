Selena Gomez ha rilasciato un’intervista a Business of Fashion dove, tra gli altri argomenti, ha parlato dei suoi problemi con la depressione e con i social network che giusto un anno fa la portarono ad annullare il tour e a prendersi una pausa da Instagram e Twitter. All’epoca disse: “Penso che la maggior parte di voi conosca molti aspetti della mia vita, che mi piaccia o no, ora devo fermarmi”.

Dice Selena a Business of Fashion: “È un viaggio che si deve fare da soli, il capire veramente da dove arriva questa roba. E come distaccarsi. Diventa una dipendenza, diventa un’abitudine. Riconquistare la propria mente e non andare in questi luoghi bui quando dici o fai qualcosa di sbagliato, oppure quando indossi una certa cosa o rappresenti una certa cultura. Ho dovuto perdere molta gente che faceva parte della mia vita per arrivarci. Devi conoscere bene le persone che fanno parte della tua cerchia. Mi sento come se conoscessi tutti, ma non ho amici. Ho tre buoni amici con i quali posso parlare e dire di ogni cosa, ma conosco tutti. E' bello essere collegato con la gente, ma avere dei confini è molto importante. Avere quelle persone che ti rispettano, che desiderano il meglio per te e tu il meglio per loro. Sembra banale, ma è non è così. Vedo una disconnessione del rapporto della gente con la vita reale e questo mi preoccupa. Penso che i social media siano un modo incredibile per restare in contatto, per imparare altre cose su quello che accade al di fuori della propria bolla, ma a volte penso ci sia troppa informazione".