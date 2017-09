Il frontman dei Pearl Jam è stato l'indiscusso protagonista dell'Ohana Fest, rassegna dal vivo che ha animato le giornate e le serate di Dana Point, centro sul mare nella contea di Orange, in California: Eddie Vedder, coinvolto anche come organizzatore nel festival, è stato ospite dei set di Liam Finn (durante il quale ha eseguito una cover di "Habit" dei Pearl Jam), Simon Townshend (che l'ha ospitato durante l'esecuzione di "She Asked Me") e Social Distortion (insieme ai quali si è prodotto in un'interpretazione di "Ball and Chain").

Inoltre, il cantate, chitarrista e autore è stato protagonista di un lungo live set da headliner nella serata di sabato, durante la quale ha fatto debuttare dal vivo un nuovo brano, il cui titolo - potenzialmente - potrebbe essere "Share the Light":

Il brano è stato proposto alla platea all'inizio del set: successivamente, nella scaletta di Vedder, hanno trovato spazio le cover di "I’m So Tired" dei Fugazi, "Brain Damage" dei Pink Floyd, "Isn’t It a Pity" di George Harrison e "Falling Slowly" di Glen Hansard e Markéta Irglová (originariamente inserito nella colonna sonora di "Once" e vincitore di un premio Oscar nel 2008 nella categoria "Miglior brano originale"). Durante la riproposizione dal vivo della cover dei Pearl Jam "Sometimes" Vedder ha modificato un verso per portare un attacco al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, cantando "You’re Trump and you got small hands, the orange blends, the challenges you give man".

Il gran finale ha visto il cantante eseguire il classico di Neil Young "Rockin’ in the Free World" insieme a - tra gli altri - Glen Hansard, Fiona Apple, Liam Finn, Simon Townshend e David Garza.