Il "Neverending tour" di Bob Dylan ricomincia, con un'ospite d'onore. Il premio Nobel ha terminato il suo giro precedente di concerti in Stati Uniti e Canada lo scorso luglio, ma ripartirà il 13 ottobre dalla California per 21 concerti: Utah, Colorado, New York, Philadelphia, Boston tra le varie fermate. E così come l'anno scorso, Dylan dividerà il cartellone con Mavis Staples.

Per l'occasione, la grande cantante gospel-soul, dopo l'album live "I'll take you there" (registrazione di un concerto con ospiti per i 75 che si tenne nel novembre 2014), ha annunciato un nuovo disco di studio: si intitola "If All I Was Was Black" ed è stato prodotto da Jeff Tweedy. Il leader dei Wilco aveva già lavorato a "You Are Not Alone" del 2019 e a "One True Vine" del 2014.

Ecco tracklist e title-track dell'album, che esce il 17 novembre

TRACKLIST

01 Little Bit

02 If All I Was Was Black

03 Who Told You That

04 Ain’t No Doubt About It [ft. Jeff Tweedy]

05 Peaceful Dream

06 No Time for Crying

07 Build a Bridge

08 We Go High

09 Try Harder

10 All Over Again