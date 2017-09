Nuovi dettagli sul rapporto tra "Twin Peaks", e David Bowie, di cui vi parlavamo già qualche settimana fa. La terza stagione della serie di David Lynch e Mark Frost (trasmessa quest'estate, a 25 anni dal debutto), ha dedicato un episodio a David Bowie, che prese parte alle riprese di "Fuoco cammina con me" (lo spin off cinematografico del '92).

Bowie, si vennne a sapere, probabilmente avrebbe preso parte alla nuova stagione, ma tutto saltò per la malattia del cantante. La serie così ha dedicato a Bowie una puntata, la numero 14, andata in onda ad agosto. Tornava l'agente FBI Albert Rosenfield, il personaggio interpretato da Bowie nel film: la presenza virtuale è stata realizzata usando sequenze d'epoca.

Bowie però fece in tempo ad approvare la sua presenza: lo ha raccontato su Reddit Sabrina Sutherland, produttore della serie, in un AMA ("Ask me anything", una sessione in cui un personaggio si impegna a rispondere a qualsiasi domanda agli utento di Reddit, appunto).

La Sutherland non ha aggiunto altro, se non un "Bowie did give us permission to use his clips in this season", ma ha confermato il coinvolgimento dell'artista, togliendo ogni dubbio sulla natura dell'omaggio.