The The (cioè il gruppo a formazione variabile che fa capo a Matt Johnson) hanno annunciato le loro prime esibizioni dal vivo dopo 16 anni, che avverranno nel giugno del 2018: l'1 giugno all'Heartland Festival di Egeskov Castle, in Danimarca, e il 5 giugno alla Royal Albert Hall di Londra. Gli ultimi concerti dei The The si erano tenuti nel 2002, nell'ambito del Meltdown Festival (l'edizione durata da David Bowie).

Pochi mesi fa, in occasione del Record Store Day, i The The avevano pubblicato una nuova canzone, "We can't stop what's coming"

https://www.youtube.com/watch?v=oAudkj4U-H4

Alla registrazione del brano, incluso nella colonna sonora del documentario "The Inertia Variations", aveva partecipato anche Johnny Marr.

I The The hanno anche annunciato l'uscita in ottobre di un nuovo box di vinili, "Radio Cineola: Trilogy", che raccoglie tre diversi album: ‘The End Of The Day’ (canzoni e performances), ‘The Inertia Variations’ (poesie, recitazioni e brani strumentali) e ‘Midnight to Midnight’ (brani elettronici, commenti politici e trasmissioni radio).