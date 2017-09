CTS EVENTIM, uno dei maggiori gruppi internazionali operante nel settore della vendita online dei biglietti e nella produzione e promozione di eventi musicali e di intrattenimento, acquisisce il 51% di Vertigo S.r.l., attiva nel settore della musica e degli spettacoli dal vivo in Italia. Con questa ulteriore acquisizione, CTS EVENTIM continua ad ampliare la propria rete internazionale e da oggi è presente anche in Italia nel segmento Live Entertainment. CTS EVENTIM possiede già TicketOne, principale fornitore di servizi di biglietteria in Italia.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS EVENTIM, ha commentato:



l’Italia è uno dei mercati più importanti per la nostra azienda. Pertanto, entrare nel segmento del Live Entertainment è un passaggio logico nella nostra espansione a livello internazionale attualmente in corso. Sono ancora più felice per il fatto che, con l’ingresso nella compagine azionaria di Vertigo, avremo come partner un promoter altamente creativo e molto capace che ci garantirà una rapida crescita.

Vertigo è stata fondata dai fratelli, Andrea e Stefano Pieroni. Entrambi hanno alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore del live entertainment e in passato hanno ricoperto ruoli manageriali in Live Nation Italia. Andrea Pieroni è lo storico promoter di eventi e concerti di artisti internazionali tra i quali Iron Maiden, Metallica e David Gilmour. Fu l’ideatore del Festival “Gods of Metal”, riconosciuto a livello mondiale come il principale evento rock/metal italiano, organizzato e promosso da Andrea sin dalla sua nascita nel 1997 fino alla sua ultima edizione nel 2016.

Frithjof Pils, Direttore Generale di Medusa Music Group di CTS EVENTIM, ha dichiarato:



Il mercato italiano del live entertainment offre ottime prospettive grazie alla sua diversità creativa e alla continua crescita della partecipazione del pubblico agli eventi live. Vogliamo estendere la nostra posizione sul territorio negli anni a venire e l’acquisizione di Vertigo è la perfetta rampa di lancio, anche perché beneficeremo dell’esperienza e del network di relazioni dei fratelli Pieroni.



Andrea Pieroni, Amministratore Delegato di Vertigo, ha dichiarato:



La partnership con CTS EVENTIM è una pietra miliare per Vertigo e ci aiuterà ad intraprendere il prossimo importante passo nel nostro sviluppo. Vogliamo ampliare ulteriormente il nostro portfolio nei prossimi anni e continuare a offrire un servizio creativo e focalizzato per i diversi generi di artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Il fatto che CTS EVENTIM, con le sue risorse e con la sua esperienza unica, ci sostenga da qui in avanti, sarà un importante stimolo per la nostra squadra e per i nostri partner.

Andrea e Stefano Pieroni continueranno a guidare Vertigo dalla sede di Milano. CTS EVENTIM avrà due membri nel Consiglio di Amministrazione di Vertigo e consoliderà completamente la società attraverso la controllata Medusa Music Group. Con la finalizzazione di questa operazione, gli eventi dal vivo sono ora promossi e organizzati dalle società facenti capo al Gruppo in otto Paesi. Oltre all’Italia sono presenti in Germania, Austria, Svizzera, Danimarca, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi. Nel settore della biglietteria, CTS EVENTIM è attiva in 25 paesi; è uno dei principali fornitori internazionali di servizi di biglietteria e intrattenimento dal vivo. Più di 150 milioni di biglietti per oltre 200.000 eventi vengono commercializzati ogni anno utilizzando i sistemi aziendali – sia attraverso i punti vendita, online o da dispositivi mobili. I suoi portali online funzionano con i marchi eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it ed entradas.com. Il gruppo EVENTIM comprende anche numerose aziende di promozione per concerti, tour e festival oltre a eventi come “Rock am Ring”, “Rock im Park”, “Hurricane” e “Southside”. Alcune delle venue più note d’Europa sono gestite da CTS EVENTIM, ad esempio la LANXESS Arena a Colonia, Waldbühne a Berlio e l’EVENTIM Apollo a Londra.

Originariamente focalizzata sul segmento internazionale dell’hard n’ heavy rock, Vertigo promuove anche artisti locali come Afterhours,Caparezza e la rock band Negrita, tutti in tour nei prossimi mesi. I principali eventi internazionali di Vertigo nella stagione 2017/2018 saranno Alice Cooper, Europe, Helloween, HIM, Stone Sour.