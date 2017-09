Nek, Max Pezzali e Francesco Renga saranno i protagonisti di un tour congiunto nei palasport, durante il quale, sempre insieme sul palco, riproporranno i brani più significativi delle loro venticinquennali carriere.

A lanciare il progetto è l'uscita di un singolo in trio, "Duri da battere", accreditato a Max Pezzali featuring Nek e Francesco Renga (da oggi in vendita e in radio).

“Duri da battere”, che insieme al precedente singolo “ Le canzoni alla radio” sarà contenuto nel nuovo album di Max Pezzali in uscita in autunno per celebrare i suoi 25 anni di carriera, è una canzone risalente al 2015, che sarebbe dovuta essere inclusa in "Astronave Max". "Duri da battere" era anche uno dei tre titoli proposti da Pezzali in una sorta di quiz che ha preceduto il lancio di "Le canzoni alla radio" (i fan dovevano indovinare quale sarebbe stato il titolo del nuovo singolo fra "Le canzoni alla radio", "Duri da battere" e "La vita con te").



Queste le prime date di “NEK MAX RENGA, il tour”:



20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna

22 gennaio al Brixia Forum di Brescia

25 gennaio all’RDS Stadium di Genova

26 gennaio al Pala Alpi Tour di Torino

29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro

31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA)

3 febbraio al Pal’Art di Acireale (CT)

12 febbraio al Pala Bam di Mantova

16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova

20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze





I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, saranno disponibili dalle ore 16.00 di mercoledì 13 settembre su TicketOne.it e dalle ore 16.00 di lunedì 18 settembre nei punti vendita e prevendite abituali.