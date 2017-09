In un'intervista a Lars Ulrich dei Metallica su Radio Beats 1, Dave Grohl ha raccontato nuovi retroscena (dopo quelli già rivelati all'edizione statunitense di "Rolling Stone" che vi abbiamo già riferito) relativi al nuovo album dei Foo Fighters, "Concrete and gold", in uscita venerdì prossimo.

Grohl ha raccontato di aver prenotato una giornata all'Hollywood Bowl - l'anfiteatro che si trova nei dintorni di Los Angeles - con l'intenzione di costruire uno studio di registrazione sul palco ("completo di tutto, con i pannelli isolanti, la sala di regia, il bando di mixaggio, e tutto quello che serve") - per registrare un album dal vivo di fronte a 17.376 persone (che è la capienza dell'Hollywood Bowl).



Poi ho letto che PJ Harvey ha fatto qualcosa di simile, quando ha installato uno studio di registrazione in un museo, dove la gente poteva guardarla mentre registrava, e ho pensato: no, dobbiamo fare qualcosa di diverso.



Grohl si riferisce alle registrazioni di "The Hope Six Demolition Project", che fu in effetti registrato da PJ Harvey alla Somerset House di Londra con una modalità molto particolare.



Nel 2014, Grohl aveva raccontato che in occasione dell'inclusione nella Rock'n'roll Hall Of Fame dei Nirvana, i membri superstiti della band avevano invitato la cantautrice ad esibirsi con loro, ma che non aveva potuto accettare la richiesta perché già impegnata.