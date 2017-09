Della musica abbiamo già parlato (qui e qui), ma di come Berlino abbia accolto per il terzo anno consecutivo l'edizione europea del Lollapalooza vale la pena spendere due parole in più. La creatura di Perry Farrell - che nel weekend ha smesso i panni della guida spirituale per tornare a fare il cantante insieme ai Foo Fighters - è un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di musica dal vivo, e il fatto che dal 2015 sia geograficamente a portata di mano anche per i fan italiani lo rende sicuramente ancora più appetibile. Nel caso, per il prossimo anno, stiate meditando la trasferta in Germania per unirvi alla festa, ecco le nostre impressioni "da utenti" di una delle rassegne musicali più rilevanti e blasonate del pianeta. Buona lettura...