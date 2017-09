Dave Grohl ha raccontato un paio di simpatici aneddoti legati alle lavorazioni del nuovo album in studio dei Foo Fighters, "Concrete and gold", nell'intervista rilasciata all'edizione statunitense di Rolling Stone (che ha dedicato al frontman della rock band la copertina dell'ultimo numero).

Durante le registrazioni del disco, che si sono tenute in gran parte agli EastWest Studios di Los Angeles, Grohl ha conosciuto molti musicisti che stavano lavorando nelle sale accanto a quella dei Foo Fighters. Dave, che è appassionato di barbecue (guardate questa foto di qualche anno fa...), un giorno ha proposto di fare una bella grigliata fuori dallo studio di registrazione: e per un attimo ha pure rischiato di far bruciare tutto quanto...

"Stavo cucinando per circa 40 persone, una sera. E contemporaneamente stavo registrando le voci. Ad un certo punto ho detto: 'Cazzo, devo andare a controllare la carne'".

Il frontman dei Foo Fighters ha poi raccontato che un giorno ha accompagnato sua figlia da Amoeba Music: Harper, otto anni, voleva che suo papà le regalasse un album degli Imagine Dragons. Per chi non ne avesse mai sentito parlare: Amoeba Music è un mastodontico negozio di musica di Los Angeles (un altro negozio si trova a Berkley, vicino San Francisco). Papà Dave ha consigliato alla piccola di ascoltare anche un disco degli AC/DC: "Con 'Highway to hell' vai sul sicuro", le ha detto.

Sfortunatamente (per Dave) quel giorno il negozio era stracolmo di fan di Lana Del Rey, che avrebbe tenuto di lì a poco uno showcase per presentare il suo ultimo album in studio. Ma nessuno, tra i fan della cantante di "Summertime sadness", ha riconosciuto il frontman dei Foo Fighters.

"Concrete and gold", ideale sequel di "Sonic highways" del 2014, uscirà il 15 settembre: alle registrazioni dell'album hanno partecipato anche Paul McCartney e Justin Timberlake.