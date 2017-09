I Queen hanno pubblicato in rete un trailer, sotto forma di video, di quella che sarà la riedizione per il quarantennale di "News of the World". Il box set, che raggiungerà il mercato il prossimo 17 novembre, come già riportato da Rockol, conterrà la versione cd, in vinile e in digitale dell'album che Freddie Mercury e compagni pubblicarono nel 1977: oltre alla versione originale del disco e quella rimasterizzata del 2011 la riedizione conterrà anche due dischi extra con inediti e tracce rare ripescate dagli archivi della rock band. Se volete farvi un'idea generale del box, date un'occhiata al video che trovate qui sotto:

Sesto album in studio dei Queen, "News of the World" contiene alcuni dei brani più celebri tra tutti quelli incisi dal gruppo guidato da Freddie Mercury nel corso della sua carriera, come "We will rock you", "We are the champions" e "Spread your wings".