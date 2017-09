Noel Gallagher ha partecipato al concerto di beneficenza che ieri sera, sabato 9 settembre, ha ufficialmente riaperto la Manchester Arena, la struttura che lo scorso maggio, alla fine di un concerto di Ariana Grande, fu teatro di un terribile attentato terroristico che causò la morte di 22 persone.

Il più grande dei fratelli Gallagher era stato assente a "One Love Manchester", il "concerto contro la paura" organizzato da Ariana Grande pochi giorni dopo l'attentato, sebbene le indiscrezioni lo volessero sul palco insieme al fratello Liam per ricomporre (anche solo per una notte) gli Oasis: gli organizzatori avevano riferito solo nei giorni successivi di non averlo invitato. Nonostante ciò ha accettato di partecipare al concerto di riapertura della Manchester Arena, vestendo anche i panni di headliner: oltre a Noel nel corso della serata si sono esibiti anche la vincitrice dell'X Factor britannico Louisa Johnson, i Courteneers, i Blossoms e Rick Astley.

L'ex Oasis si è presentato sul palco insieme alla sua band, gli High Flying Birds, e ha suonato anche alcuni dei pezzi portati al successo insieme a suo fratello Liam: non poteva mancare "Don't look back in anger", la canzone diventata l'inno della rinascita di Manchester dopo l'attentato alla Manchester Arena.

Si è anche commosso, durante l'esibizione. E suo fratello Liam ha subito colto l'occasione per punzecchiarlo sui social. Ha detto la sua in un tweet: "Si è commosso, dai, non ve la bevete, perché a lui non gliene frega un cazzo".