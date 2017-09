I Rolling Stones hanno dato il via ieri sera da Amburgo, in Germania, al loro nuovo tour "NoFilter". La tournée porterà Mick Jagger e soci in giro per l'Europa fino alla fine di ottobre: chiuderà con la doppietta parigina del 19 e 22 ottobre.

Il 23 settembre la rock band di "(I can't get no) Satisfaction" tornerà ad esibirsi in Italia a tre anni di distanza dal concerto che nel giugno del 2014 li aveva visti suonare al Circo Massimo di Roma: saliranno sul palco del Lucca Summer Festival per l'unico appuntamento nel nostro paese di questa tournée. Se ci sarete e volete farvi un'idea di quello che vedrete sul palco date un'occhiata ai video del concerto di Amburgo, che trovate qui sotto (qui, invece, la scaletta e alcune foto):