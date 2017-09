Lady Gaga si prenderà una pausa dalla musica alla fine del tour mondiale in supporto a "Joanne", il suo ultimo album. La popstar lo ha annunciato nella mattina di ieri, venerdì 8 settembre, durante la conferenza stampa tenuta al Toronto Film Festival per presentare il docu-film "Gaga: Five foot two", che verrà pubblicato su Netflix il prossimo 22 settembre. La cantante, che lo scorso aprile ha pubblicato il nuovo singolo "The cure" (non incluso nell'album), ha detto:

"Mi prenderò una pausa. Questo non vuol dire che io smetta di scrivere e che non abbia qualche asso nella manica".

In serata Gaga, che si è ripresa dalla laringite che qualche giorno fa, a Montreal, l'ha costretta a saltare un concerto, ha partecipato alla proiezione in anteprima del docu-film, ospitata dal Princess of Wales Theater.

La cantante avrebbe dovuto esibirsi dopo la proiezione, invece ha voluto suonare prima: si è seduta dietro al pianoforte e ha cantato una delle sue hit, "Bad romance", guadagnandosi la standing ovation del pubblico. Ha dedicato la performance al regista del docu-film, Chris Moukarbel, che con le sue telecamere ha seguito la cantante negli ultimi mesi in casa, in studio e dietro le quinte dei concerti.