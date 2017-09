Il frontman dei Bluvertigo ha rivelato di essere stato invitato da Vittorio Sgarbi a correre al suo fianco alle regionali siciliane del prossimo novembre. Non è la prima volta che il noto critico d'arte prova a far scendere Morgan in politica: ci aveva provato già nel 2008, quando era sindaco di Salemi, comune di diecimila anime della provincia di Trapani, proprio in Sicilia. Sgarbi aveva arruolato nella giunta comunale anche il cantautore brianzolo, affidandogli il curioso incarico di assessore all'Ebbrezza.

Quella di Sgarbi era una provocazione, in realtà. Sempre in qualità di sindaco di Salemi aveva arruolato nella sua giunta anche Graziano Cecchin, l'artista che nel 2007 tinse di rosso l'acqua della Fontana di Trevi a Roma per una delle sue performance (per il gesto Cecchin fu arrestato e successivamente scarcerato): gli aveva affidato l'incarico di assessore al Nulla.

In un primo momento Morgan sembrò accettare l'invito di Sgarbi e si definì "intrigato dalla vitalità di Sgarbi e dalle originali iniziative che si promuovono a Salemi". Poi, però, rifiutò.

Nel 2012 il comune di Salemi fu sciolto e la cittadina trapanese fu commissariata per infiltrazioni mafiose.

Morgan e Sgarbi sono legati da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, ma non sono mancati momenti di tensione tra i due.

Nel 2011 il cantautore fu ospite della prima ed unica puntata del programma "Ci tocca anche Vittorio Sgarbi", condotto dal critico d'arte su Rai1: delle sei puntate previste ne andò in onda una sola, che fece ascolti bassissimi per il primo canale (share dell'8%, poco più di 2 milioni di spettatori). Si sfiorò la lite in diretta. Sgarbi stava raccontando la sua esperienza come sindaco di Salemi e Morgan lo interruppe. La reazione del critico d'arte fu dura (qui il video): "Vuoi non interrompermi, vuoi lasciarmi finire? È abbastanza importante quello che dico", lo spintonò. "Voglio parlare della mia dignità di ospite della tua trasmissione, non ti far salire la vena, non ti arrabbiare", fu la risposta di Morgan.