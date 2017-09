Gli U2 hanno omaggiato Prince dal vivo suonando un pezzettino di due delle canzoni più amate del musicista, scomparso nell'aprile dello scorso anno. È successo ieri sera, venerdì 8 settembre: il tour di Bono e soci ha fatto tappa a Minneapolis, la città che diede i natali a Prince, e la band lo ha ricordato con un accenno di "Let's go crazy" (sulla coda di "Vertigo") e con il ritornello di "Purple rain" (sulla coda di "One", cantato all'unisono con il pubblico). Ecco, di seguito, il video:

Lo scorso giovedì gli U2 sono stati ospiti del "Tonight show", il popolare talk show della tv statunitense condotto da Jimmy Fallon: nello studio del programma la band ha presentato dal vivo il nuovo singolo " You're the best thing about me " e per promuovere il tour statunitense per i trent'anni di "The Joshua tree" ha suonato anche uno dei pezzi contenuti nel disco, "Bullet the blue sky", modificandone il testo per lanciare qualche frecciatina al presidente Donald Trump