È morto Don Williams. Il cantautore statunitense è scomparso oggi, venerdì 8 settembre, all'età di 78 anni, "dopo una breve malattia" (come recita una nota stampa).

Originario di Floydada, Texas, classe 1939, Don Williams aveva mosso i suoi primi passi nel mondo della musica suonando con il gruppo folk dei Sozo-Seco Singers. Aveva cominciato a incidere come solista all'inizio degli anni '70: nel 1973 il debutto con l'album "Don Williams volume one".

Soprannominato "The gentle giant" per la sua voce da basso-baritono, al tempo stesso imponente e dolce, nel corso della sua carriera Don Williams ha pubblicato 25 album in studio: l'ultimo, "Reflections", era uscito nel 2014. Vera star della musica country statunitense, il cantautore aveva conquistato la prima posizione della classifica di Billboard riservata alle canzoni country ben 17 volte: la prima nel 1974 con "I wouldn't want to live if you didn't love me", l'ultima nel 1986 con "Heartbeat in the darkness". Tra i suoi brani di maggiore successo ricordiamo anche "You're my best friend" del 1975.

Nel 2010 Don Williams era entrato a far parte della Country Music Hall of Fame, l'empireo delle divinità della musica country.