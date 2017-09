La cantautrice partenopea, ex voce dei 99 Posse, pubblica un album dal vivo, il primo della sua ventennale carriera: uscirà il prossimo 29 settembre "Concerto imPerfetto", registrato nel settembre del 2015 durante il concerto tenuto da Meg al Teatro Carignano di Torino.

L'album conterrà 16 brani, da "Simbiosi" (il suo primo singolo solista) a "Occhi d'oro", passando per "Distante", "È troppo facile", "Promemoria", "Il confine tra me e te", "Imperfezione" e "Occhi d'oro": sarà disponibile sia in formato cd che in vinile (doppio) da 180 grammi. A proposito del disco, la cantautrice spiega:

"Sinora non avevo mai pubblicato un album live, forse perché inconsciamente non volevo sottrarre neanche una particella alla magia del "qui ed ora" di un concerto. Allo stesso tempo in molti mi hanno chiesto negli anni, di pubblicare questa o quella versione di un determinato brano , magari eseguito solo in un tour, per poter fermare l'attimo e conservarne la memoria. Dopo più di vent’anni di carriera e di infarti pre-concerto, e di accalorate insistenze da parte del mio amato pubblico, ho pensato fosse giunto il momento".

In supporto all'album, in autunno Meg tornerà ad esibirsi dal vivo con il tour teatrale "Concerto Per". Ecco, di seguito, le prime date annunciate:

17 novembre - Sant'Agata Bolognese (BO), Teatro Bibiena

21 novembre - Milano, Teatro Martinitt

23 novembre - Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

21 dicembre - Roma, Auditorium Parco della Musica

22 dicembre - Napoli, Nuovo Teatro Politeama