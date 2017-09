Gli U2 sono stati tra gli ospiti della puntata di ieri sera, giovedì 7 settembre, del "Tonight show", il popolare talk show della tv statunitense condotto da Jimmy Fallon. La band ha presentato agli spettatori americani il suo nuovo singolo, "You're the best thing about me", primo estratto dal prossimo album in studio di Bono e soci, ma ha colto l'occasione per attaccare anche il presidente Donald Trump (gli U2 sono tra i tanti artisti che si sono schierati contro The Donald, insieme a Katy Perry, Lady Gaga, Madonna e Miley Cyrus).

Il gruppo, che per tutto settembre girerà gli Stati Uniti con il tour per i trent'anni di "The Joshua Tree", ha suonato una delle canzoni contenute nel disco, "Bullet the blue sky", modificandone il testo per lanciare una frecciatina a Trump, parlando di "Orange face" e paragonandolo al Napalm ("Orange crush"). E nel testo Bono e soci hanno inserito anche un nuovo verso: "Vaporized in a single tweet". Potete vedere il video dell'esibizione cliccando qui.

The Edge, intanto, ha deciso di scendere in campo per aiutare i musicisti che hanno perso i loro strumenti a causa di Harvey, l'uragano che negli ultimi giorni ha colpito vaste aree del sud-est del Texas e della Louisiana. Come Bono ha fatto sapere lo scorso lunedì in un'intervista concessa ad una stazione radiofonica di Boston, il chitarrista della band sta aiutando i musicisti del Texas e della Louisiana ad acquistare nuovi strumenti tramite Music Rising, l'organizzazione benefica che The Edge ha fondato nel 2005 (nel bel mezzo dell'uragano Katrina) insieme al produttore Boz Ezrin e al presidente di Gibson Guitar Henry Juszkiewicz.