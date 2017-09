Chris Jericho per il suo podcast ‘Talk is Jericho’ ha incontrato il bassista dei Guns N’ Roses Duff McKagan per un’intervista che ha toccato vari argomenti. A seguire riportiamo qualche battuta del musicista della band californiana.

Sul suonare dal vivo i brani di “Chinese democracy”, l’album del 2008 dei Guns N’ Roses al quale non parteciparono né lui né Slash, dice: “E’ fantastico. Axl ci ha messo tutto se stesso nel disco. Penso che per me e Slash sia come una sfida. Come se ci dicessimo, ‘Come facciamo a farle diventare nostre?’.”

Su quale sia per lui la canzone più difficile da suonare dal vivo: “Le piccole parti sono sempre le più impegnative, come quando entra il basso in “Sweet child o’ mine”. Lì non puoi sbagliare. Tutti aspettano quel momento, devi dare il massimo.”

Sul ‘Not in this lifetime tour’ McKagan rivela: “Ogni sera Axl si inventa qualche scherzo o qualcosa di buffo che solo noi possiamo sentire negli auricolari." Jericho chiede a Duff come mai trent’anni dopo “Appetite for destruction” (il disco d’esordio dei Guns N’ Roses pubblicato nel 1987) suona ancora così bene, lui risponde: “Visto che ne sono parte in causa è molto difficile per me rispondere a questa domanda. Io non vedo la band, come la vedono gli altri dall’esterno. Devo dire che quando ho suonato il disco alle prove ho provato una sensazione, come ‘Però questo disco…’. Puoi veramente sentire l’energia e quell’album ha proprio catturato bene quella band.”