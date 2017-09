I Foo Fighters hanno pubblicato oggi “The line”, un’altra canzone del loro prossimo album “Concrete and gold” che uscirà il 15 settembre. L'album è stato prodotto da Greg Kurstin, la scelta è caduta su di lui dopo che Dave Grohl ascoltò “Again and again” dei The Bird & the Bee, la band di Kurstin. Ha detto Grohl: "Mi ha scioccato. Era più sofisticato di tutto quello che avevo mai sentito e ne rimasi ossessionato. Volevo che suonasse come il migliore album dei Foo Fighters. Un gigantesco disco rock, ma con il senso della melodia di Greg Kurstin…come una versione di “Sgt. Pepper’s dei Motorhead…o qualcosa del genere.”

Tracklist

1. T-Shirt

2. Run

3. Make It Right

4. The Sky Is A Neighborhood

5. La Dee Da

6. Dirty Water

7. Arrows

8. Happy Ever After (Zero Hour)

9. Sunday Rain

10. The Line

11. Concrete and Gold