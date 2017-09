Dopo il tour in primavera nei teatri e numerosi appuntamenti estivi nelle arene e piazze italiane, il 17 settembre Fiorella Mannoia tornerà sul palco dell’Arena di Verona per un concerto evento, a due anni di distanza dal suo live del 2015 e ad un anno dal suo "Amiche in Arena", per festeggiare gli oltre 30 anni di carriera.

Ti piacerebbe partecipare al concerto finale a Verona? Rockol ti regala i biglietti!

Come? Semplicissimo. Basta scrivere una mail all’ indirizzo contest@rockol.it, indicando le proprie generalità. I più veloci - farà fede l’ orario della nostra server mail – verranno contattati dalla redazione di Rockol per la modalità di ritiro degli accrediti.

Buona fortuna!

La signora della canzone italiana tornerà ad esibirsi dal vivo per far ascoltare al pubblico i suoi cavalli di battaglia e i brani contenuti all'interno del nuovo album "Combattente". Tra i tanti successi anche “Che sia benedetta" brano presentato in gara durante l’ ultima edizione del Festival di Sanremo.

Fiorella Mannoia esordisce nel 1968 a Castrocaro, dove interpreta "Un bimbo sul leone", brano di Adriano Celentano. Ma è la la prima volta di Fiorella a Sanremo, nell'anno 1981 con "Caffè nero bollente", che segna il suo primo incontro col grande pubblico. E sempre al Festival di Sanremo del 1984, arriva la svolta. In concorso con "Come si cambia", Fiorella si accorge che le cose si fanno serie e che la sua vocazione è quella di toccare la corda delle emozioni. Lavorando su questa strada la Mannoia approda, alla fine, al Festival di Sanremo del 1987, che segna il suo definitivo approdo ad una credibilità artistica di peso. "Quello che le donne non dicono", scritto per lei da Enrico Ruggeri, vince, quell'anno, il Premio della Critica, bissato nella seguente edizione sanremese con il brano "Le notti di maggio" di Ivano Fossati.