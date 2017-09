Martedì 12 settembre Elisa terrà il primo dei quattro concerti in programma all’Arena di Verona ‘Together here we are’ con i quali celebrerà i primi venti anni di carriera. Durante questo primo concerto, nella serata definita ‘pop-rock’ – la seconda è chiamata ‘acustica-gospel’, mentre la terza e la quarta ‘orchestra’ – la cantautrice di Monfalcone presenterà per la prima volta dal vivo il singolo “Ogni istante”, anche nella versione inglese “Yours to keep”.

Il brano sarà in anteprima esclusiva in regalo per il “Fun Club” e per tutti gli spettatori dei concerti all'Arena che potranno scaricarlo gratuitamente dal 12 al 17 settembre tramite una piattaforma dedicata raggiungibile attraverso il sito ufficiale di Elisa – elisatoffoli.com - inserendo il codice seriale del biglietto.