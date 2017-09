E' proprio il caso di dire, finchè c’è vita, c’è speranza. Bill Withers dopo trentadue anni ha inciso nuovamente una canzone. Era infatti dal 1985, quando pubblicò il suo ultimo album “Watching you, watching me”, che il 79enne musicista originario di Los Angeles non pubblicava un brano. Il silenzio è stato interrotto da “(You‘ve been quite a doll) Raggedy Ann”, questo il titolo della canzone, una cover di un brano di Little Jimmy Dickens inclusa nel tribute album “The Rhinestone hillbilly: a 16 track all star tribute to Little Jimmy Dickens”. La canzone (e l’intero album) la si può ascoltare qui.