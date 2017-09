Un altro lutto in questo 2017 ha colpito la storica band tedesca dei Can. Nel mese di gennaio morì il batterista Jaki Liebezeit a causa di una polmonite, ora ad andarsene, all’età di 79 anni, è un altro dei membri fondatori, il bassista Holger Czukay.

Stando a quanto riportato dal giornale tedesco Kölner Stadt-Anzeiger, il musicista è stato trovato morto nella sua casa di Weilerwist, la cittadina nei pressi di Colonia dove sorgevano gli Inner Space Studio dei Can, da un vicino di casa. Non è ancora nota la causa ufficiale della morte.

Czukay nacque nel 1938 a Danzica, in Polonia, e iniziò lavorando in un negozio di riparazioni radio dove apprese rudimenti di ingegneria. Lavorò anche come insegnante di musica prima di formare i Can nel 1968. Oltre a suonare il basso mise mano a gran parte delle registrazioni in studio dei Can, inclusi gli album “Tago mago” e “Ege bamyasi”, Czukay è considerato un pioniere del campionamento. Czukay ha pubblicato anche un buon numero di album solisti e ha collaborato, tra gli altri, con Jah Wobble, David Sylvian, Brian Eno e gli Eurythmics.