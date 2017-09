BMG annuncia l’uscita della ristampa completa in vinile di tutta la discografia solista del 59enne cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson. I sei album: “Tattooed millionaire”, “Balls to Picasso”, “Skunkworks”, “Accident of birth”, “The chemical wedding” e “Tyranny of souls” verranno pubblicati il 27 ottobre.

Tutti gli album sono stati ristampati dai masters originali e saranno disponibili in vinile nero da 180 grammi. “The chemical wedding” e “Tyranny of souls” non sono mai stati stampati in vinile. Le ristampe saranno disponibili sia singolarmente che in formato boxset nel cofanetto “Soloworks” che conterrà anche un poster del musicista.