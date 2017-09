Il concerto che chiudeva il tour primaverile degli Steely Dan lo scorso 27 maggio al Roger Sherman Baldwin Park di Greenwich (Connecticut) passerà alla storia per essere stato l’ultimo live di Walter Becker. Poi l’aggravarsi della malattia e la scomparsa del musicista il 3 settembre.

Praticamente ogni canzone di questo ultimo concerto sono interpretate da Donald Fagen, ma, scorrendo il cursore fino a circa il minuto 40.45 si può vedere Becker cantare una delle canzoni più note della band newyorchese, “Daddy don’t live in that New York City no more”.