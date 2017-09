Piccolo incidente ieri sera, durante un concerto allo Ziggo Dome di Amsterdam (Olanda), per il frontman dei Metallica James Hetfield. La band californiana stava eseguendo “Now that we’re dead”, quando Hetfield, non accortosi della presenza di una buca sul palco, ci è finito dentro come un pesce nella rete.

Mentre il resto della band ha continuato a suonare, Hetfield, aiutato da un paio di roadies, ha ripreso quasi immediatamente possesso del centro del palco e ha rassicurato così i presenti sul suo stato di salute: “Tutto ok, sto bene. Il mio ego? Non molto.”