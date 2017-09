La cantautrice islandese si appresta a tornare sulle scene discografiche a distanza di più di due anni dall'uscita del suo ultimo album in studio, "Vulnicura" del 2015 (che era stato prodotto da Arca e che conteneva anche un duetto con Antony Hegarty, il frontman degli Antony and the Johnsons): Bjork ha annunciato su Twitter l'uscita del suo nuovo singolo, "The gate". La canzone, prima estratta dal suo prossimo album di inediti, uscirà il 18 settembre in digitale e il 22 settembre in vinile.

Qualche settimana fa Bjork aveva fatto sapere che il suo nuovo album sarebbe uscito "molto presto" . Il disco, tra l'altro, è già in pre-ordine sul suo sito web ufficiale , anche se i dettagli completi non sono ancora stati annunciati: "Details to be announced soon", recita infatti una scritta.