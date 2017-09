Uscirà venerdì 8 settembre "Autunno", il nuovo singolo della cantautrice romana Noemi. Il brano è il primo estratto dal suo prossimo album in studio: il disco verrà pubblicato nel 2018, a distanza di due anni dal precedente "Cuore d'artista".

"Autunno", presentato come "un brano pop e ritmato con un arrangiamento che unisce l'elettronica all'immediatezza del testo", è stato scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini. Il frontman dei Thegiornalisti aggiunge così un altro tassello alla sua attività di autore per altre voci, dopo aver già firmato "Luca lo stesso" (portata al successo da Luca Carboni nel 2015), "L'esercito del selfie" (la hit di Takagi & Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa), "Mi hai fatto fare tardi" (Nina Zilli) e "Partiti adesso" (Giusy Ferreri).

Dario Faini, invece, non è la prima volta che firma un brano per Noemi: la cantautrice romana aveva già interpretato le sue "Un uomo è un albero" (presentata in gara al Festival di Sanremo 2014 e scritta insieme alla stessa Noemi e a Diego Mancino) e "Se tu fossi qui" (inserita nella colonna sonora del film "Ambo").