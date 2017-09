La polvere è il nuovo progetto di Andrea Carboni e Francesco De Giorgio, musicisti di stanza a Pisa e attivi già da diverso tempo nel panorama musicale italiano. L’amicizia tra i due ha portato, dopo diversi tentativi, alla nascita ufficiale di un duo che fa il suo esordio con “Punto”, otto pezzo di stampo electro pop scritti e prodotti dai La Polvere, realizzati con il sostegno del progetto 100 Band all'interno di GiovaniSì della regione Regione Toscana, concorso che li ha visti classificarsi al quarantaseiesimo posto su più di ottocento band e artisti partecipanti. “Punto” tocca tematiche quali i rapporti interpersonali e con la società, il tutto mantenendo sempre uno stile molto schietto e spensierato. Un disco pop.

... è un disco immediato, fatto di melodie senza fronzoli, quelle melodie che come nascono vengono immediatamente confezionate per impedirgli di disperdersi. Confezionate nel mondo più semplice possibile, ma non per questo meno efficace. C’è un tocco di 883 in quello che i La Polvere hanno messo in scaletta, e anche qualcosa di Gazzé...