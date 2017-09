Non sarebbe l'epilessia, ma una bevanda preparata artigianalmente (e ai confini della legalità) la causa degli attacchi che hanno costretto Lil' Wayne a ricorrere alle cure dei medici: ad avanzare l'ipotesi è stata TMZ, testata - solitamente bene informata - che per prima ha riferito del ricovero del rapper di New Orleans.

Secondo i cronisti del giornale online losangelino, a provocare gli attacchi all'artista sarebbe stato il sizzurp, chiamato anche lean, purple drank, Texas tea o dirty Sprite. Di cosa si tratta, esattamente?

La bevanda, ovviamente, non viene commercializzata - né negli Stati Uniti né in qualsiasi altro paese del mondo - già pronta, ma può essere preparata con ingredienti facilmente reperibili in commercio. La base, per così dire, è costituita da un soft drink analcolico al gusto di limone assimilabile all'acqua tonica o alla gazzosa: l'ingrediente essenziale del cocktail è rappresentato da un qualsiasi sciroppo per la tosse che contenga codeina o prometazina. A questo si aggiungono, per insaporire, caramelle zuccherate al gusto di frutta. L'effetto procurato è di euforia, associata a sonnolenza, temporanea menomazione della mobilità articolare e disturbi del linguaggio - aspetto, quest'ultimo, che dovrebbe essere la prima preoccupazione di un rapper.

La bevanda è diffusa ormai da quasi un decennio presso la comunità hip hop del sud degli Stati Uniti, e trae origine da un preparato consumato dai bluesman di Houston negli anni Sessanta, composto essenzialmente da sciroppo per la tosse e birra. Benché a base di ingredienti disponibili in vendita sul mercato legale, il sizzurp - specie se consumato insieme a bevande alcoliche o sostanze stupefacenti - può avere effetti letali, andando ad agire sul sistema nervoso centrale (tramite la prometazina) e il sistema respiratorio (per mezzo della codeina). Inoltre, lo stesso Lil' Wayne già nel 2008 riferì a MTV di quanto la bevanda possa indurre effetti di assuefazione: "Quando smetti senti la morte arrivarti nello stomaco: tutti vogliono che smetta, ma non è semplice".