Il gigante di Cupertino ha confermato a Music Business Worldwide di aver cancellato dai propri progetti l'Apple Music Festival, manifestazione musicale che dal 2007 allo scorso anno ha visto sfilare sui palchi di diverse prestigiose venue londinesi - tra le altre, il Koko Club e il Roundhouse - alcuni dei nomi più in vista della scena musicale internazionale come Adele, Oasis, Mumford & Sons, Paul Simon, Ed Sheeran, Coldplay, Lady Gaga, Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Pharrell Williams, The Weeknd, One Direction e Beck.

A far optare per la chiusura dei battenti, secondo quanto riferito da MBW, sarebbe stata la volontà di Apple di concentrarsi maggiormente su eventi episodici e meno impegnativi - come, ad esempio, presidiare il South By Southwest Festival, dove nello spazio patrocinato dalla multinazionale l'ultimo anno di sono esibiti, tra gli altri, Lana Del Rey e Vince Staples, spostando risorse su contenuti video più facilmente veicolabili presso il pubblico: con dieci serate di eventi consecutivi al Roundhouse l'Apple Music Festival era diventato evidentemente troppo impegnativo per la società, che ha preferito dedicarsi a eventi come quello tenuto a Brooklyn in collaborazione con gli Arcade Fire o nella stessa Londra con le Haim e Skepta.