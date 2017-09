Ospiti oggi, lunedì 4 settembre, della prima emittente radiofonica della BBC per prendere parte alla trasmissione Live Lounge Month, i Coldplay sono stati protagonisti di un divertente siparietto che ha avuto per protagonisti Chris Martin e - seppure non direttamente - il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl.

Durante il programma la band di "A Head Full of Dreams" si è cimentata dell'esecuzione di una cover di "Graceland" di Paul Simon, oltre ai propri cavalli di battaglia "Hymn For The Weekend" e "Yellow".

Full video of Chris Martin covering Paul Simon's Graceland on #R1LiveLoungeMonth pic.twitter.com/CIU1wYTrWr — Coldplaying (@coldplaying) September 4, 2017

Chris Martin performing Hymn For The Weekend on #R1LiveLoungeMonth pic.twitter.com/UxpFEt8egl — Coldplaying (@coldplaying) September 4, 2017

La parte meno istituzionale e più divertente, però, è arrivata verso la fine, quando nel palinsesto sono state inserite le domande dei fan al gruppo. E tra gli ammiratori dei Coldplay se ne è segnalato uno davvero speciale, Dave Grohl appunto, che al collega Chris Martin ha chiesto quale fosse la sua canzone preferita degli AC/DC.

Il cantante non si è fatto cogliere alla sprovvista, rispondendo prontamente "Thunderstruck" (brano inserito in origine in "The Razors Edge" del 1990) e accennando al piano il riff di chitarra principale.