Uscirà il prossimo 17 novembre sotto forma di cofanetto la riedizione per il quarantennale di "News Of The World", album che Freddie Mercury e soci pubblicarono nel 1997: nel box set - disponibile in versione CD, in vinile o in digitale - oltre alla versione originale del disco e quella rimasterizzata nel 2011 saranno inclusi due dischi extra con inediti e rarità estratti dagli archivi.

Di particolare interesse, per i fan dei Queen, saranno le versioni alternative dei brani inclusi nella tracklist ufficiale, con parti strumentali e vocali mai pubblicate, come - ad esempio - il cantato registrato dal chitarrista Brian May su un provino di "All Dead, All Dead", o quello fissato su nastro dal batterista Roger Taylor sulla demo di "Fight From The Inside".

Tra le bonus track inseriti nei dischi extra ci sono anche cinque brani registrati dal vivo negli studi della BBC nel 1977 e spezzoni live dalla branca americana del tour intrapreso all'epoca per supportare l'uscita. Compreso nel cofanetto ci sarà anche il DVD di "Queen: The American Dream", documentario di un'ora realizzato con i filmati delle tappe americane del tour di "News Of The World".

Ecco, di seguito, una foto del cofanetto (già disponibile sullo store ufficiale del gruppo a 120 euro) e la tracklist completa:

"Queen News Of The World 40th Anniversary Edition"

Original album

Side One

We Will Rock You

We Are The Champions

Sheer Heart Attack

All Dead, All Dead

Spread Your Wings

Fight From The Inside

Side Two

Get Down, Make Love

Sleeping On The Sidewalk

Who Needs You

It's Late

My Melancholy Blues

CD 1: The Original Album – Bob Ludwig 2011 master

We Will Rock You

We Are The Champions

Sheer Heart Attack

All Dead, All Dead

Spread Your Wings

Fight From The Inside

Get Down, Make Love

Sleeping On The Sidewalk

Who Needs You

It's Late

My Melancholy Blues

CD 2: Raw Sessions

We Will Rock You (Alternative Version)

We Are The Champions (Alternative Version)

Sheer Heart Attack (Original Rough Mix)

All Dead, All Dead (Original Rough Mix)

Spread Your Wings (Alternative Take)

Fight From The Inside (Demo Vocal Version)

Get Down, Make Love (Early Take)

Sleeping On The Sidewalk (Live in the USA, 1977)

Who Needs You (Acoustic Take)

It's Late (Alternative Version)

My Melancholy Blues (Original Rough Mix)

CD3: Bonus tracks

Feelings Feelings (Take 10, July 1977)

We Will Rock You (BBC Session)

We Will Rock You (Fast) (BBC Session)

Spread Your Wings (BBC Session)

It's Late (BBC Session)

My Melancholy Blues (BBC Session)

We Will Rock You (Backing Track)

We Are The Champions (Backing Track)

Spread Your Wings (Instrumental)

Fight From The Inside (Instrumental)

Get Down, Make Love (Instrumental)

It's Late (USA Radio Edit 1978)

Sheer Heart Attack (Live in Paris 1979)

We Will Rock You (Live in Tokyo 1982)

My Melancholy Blues (Live in Houston 1977)

Get Down, Make Love (Live in Montreal 1981)

Spread Your Wings (Live in Europe 1979)

We Will Rock You (Live at the MK Bowl 1982)

We Are The Champions (Live at the MK Bowl 1982)

DVD: Queen: The American Dream