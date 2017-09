Accadde vent’anni fa. Mentre tutti guardavano a Blur e Oasis, altri gruppi britannici si facevano strada. Come i Verve, che grazie a “Bitter sweet symphony” vendettero milioni di copie dell’album “Urban hymns”. L’album del 1997 è stato rimasterizzato e ripubblicato in varie edizioni. La più ricca prevede il contorno di altri quattro CD e un DVD contenenti B side, demo e performance live.

Mentre i quarantenni dicevano che la musica era finita e che non c’erano più i bei dischi d’una volta, nel 1997 uscivano “Ok computer” dei Radiohead, “The boatman’s call” di Nick Cave, “Either/or” di Elliott Smith, “Dig me out” delle Sleater-Kinney, “The fat of the land” dei Prodigy, “Homogenic” di Björk, “Blur” e “Portishead”, per citare i primi che vengono in mente. In Gran Bretagna, in particolare, per gli Oasis che cadevano vittime del proprio gigantismo con “Be here now”, c’erano gli Spiritualized che azzeccavano il capolavoro “Ladies and gentlemen we are floating in space”. E mentre Robbie Williams debuttava come solista e le Spice Girls come, ehm ehm, attrici, non tutti prestarono attenzione quando a fine settembre i Verve pubblicarono il terzo album.