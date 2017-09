Come annunciato, arriverà nei cinema a settmbre il live "David Gilmour: Live At Pompeii" , film tratto dai concerti che l'ex Pink Floyd ha tenuto il 7 e 8 luglio del 2016 nel leggendario anfiteatro, 45 anni dopo “Pink Floyd Live at Pompeii”.

il film sarà nelle sale italiane distribuito da Nexo Digital il 13, 14 e 15 settembre, "David Gilmour: Live At Pompeii" vedrà anche una uscita discografica. Il 29 settembre verrà pubblicato per Columbia Records in diversi formati: doppio cd, blu-ray, doppio dvd, doppio cd + blu-ray + cd deluxe edition boxset, un boxset da 4LP, in digitale in alta definizione.

Qua potete leggere la recensione originale del concerto - che abbiamo trasformato in una videostoria

Questo invece il trailer del film: