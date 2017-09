Le notizie circa un eventuale addio alle scene e ulteriori problemi alle corde vocali avevano messo in allarme i fan della diva pop britannica, a cavallo degli scorsi mesi di giugno e luglio, ma recenti indiscrezioni provenienti da oltremanica parrebbero dipingere un futuro professionale molto più roseo per Adele: secondo quanto riferito dal tabloid Sun, la cantante sarebbe in trattativa con l'impresario Cameron Mackintosh, uno dei re del West End londinese, per interpretare Nancy, la fidanzata del "cattivo" Bill Sykes, in un nuovo adattamento cinematografico del musical "Oliver".

"E' una parte importante, e lei la sta seriamente prendendo in considerazione", ha spiegato l'immancabile fonte anonima: "Lei ha parlato di avee Angelo [suo figlio, ndr] come unica priorità, e pensa che lui possa apprezzare questo ruolo. Per lei sarebbe una nuova sfida, di quelle che potrebbe accettare".

A produrre la pellicola, insieme a Mackintosh, ci sarebbe la Working Title Films, che nel 2012 curò l'adattamento per il grande schermo di "I miserabili".

Basato sul dickensiano "Oliver Twist" e adattato per il palco nel 1960 da Lionel Bart, autore di musiche e testi della versiona teatrale del musical, "Oliver!" debutto sul grande schermo otto anni dopo, per la regia di Carol Reed: apprezzata da critica e pubblico, la pellicola nel 1969 conquistò sei Premi Oscar, tra i quali quelli per il "Miglior Film" e la "Miglior regia".