Non poteva mancare la Sacerdotessa del Rock, che nella Motor City visse per una quindicina d'anni - tra gli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, all'epoca del matrimonio con il chitarrista degli MC5 Fred "Sonic" Smith, in occasione della data al Ford Field di Detroit che segna il ritorno negli Stati Uniti del "Joshua Tree Tour 2017", serie di eventi (passata anche dall'Italia) con la quale Bono e compagni stanno celebrando il trentesimo anniversario del loro album del 1987: nelle fasi finali del concerto gli U2 hanno ospitato sul palco Patti Smith, per un duetto sul brano "Mothers of the Disappeared" (con una veloce coda, poco più tardi, quando la cantante è tornata sul palco per un inserto di "People Have The Power" durante l'esecuzione di "Beatiful Day").

"Non c'è nessuno come lei", ha spiegato il frontman del quartetto irlandese alla platea: "Non abbiamo nessuno da mettere sullo stesso piano di Patti Smith. Senza di lei non avremmo mai scritto 'The Joshua Tree'. E' un onore così grande, per noi, averla qui sul palco...".

Questo omaggio alla Smith altro non è se non la replica di quello già tributato alla voce di "Dancing Barefoot" in occasione del passaggio parigino del "Joshua Tree Tour 2017" lo scorso 25 luglio.

Contrariamente alle aspettative di pubblico e osservatori, non è stato inserito in scaletta il nuovo singolo "You're the best thing about me", il nuovo singolo degli U2 atteso sui mercati il prossimo mercoledì, 6 settembre.