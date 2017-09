E' stato diffuso oggi, lunedì 4 settembre, il primo trailer di "Michael Hutchence: The Last Rockstar", documentario diretto da Richard Lowenstein e prodotto da Mark Llewellyn che promettere di svelare nuove verità sulla tragisca scomparsa del leader degli INXS, avvenuta il 22 novembre del 1997 nell stanza numero 524 del Ritz-Carlton Hotel di Double Bay, a Sydney, in circostanze mai del tutto chiarite.

"Questo non è un biopic convenzionale", ha spiegato Llewellyn all'australiano Sunday Telegraph: "Sarà un film che farà notizia in tutto il mondo. Lo scopo non era quello di definire Hutchence per come è morto, ma per come ha vissuto, cioè come un uomo e un musicista brillante, a padre amorevole e una vera rockstar".

Il lungometraggio, che verrà distribuito sui mercati mondiali a novembre, in concomitanza con il ventesimo anniversario della morte dell'artista, è stato girato in cinque diversi paesi nell'arco di oltre due anni, e include materiale inedito fornito agli autori direttamente dalla famiglia di Hutchence.